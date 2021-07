Korona a odvaha

Nedá mi nepridať sa k blogerke https://alicastrbava.blog.sme.sk/c/563564/som-ockovana-a-mam-pravo-na-ochranu-to-je-tiez-demokracia.html

ako dôkaz toho, že menšina ktorá nemlčí existuje. A na jej podporu. V súvislosti s očkovaním proti covidu sa vynára otázka či má byť povinná a či prípadné obmedzenia nezaočkovaných sú v súlade s ich právami. Lebo sa tu vyskytuje zaujímavá skupina ľudí ktorá protestujú len preto, že jednoducho môže. Teda okrem toho, keď mu zalatia. Som proti všelijakým lotériám a príplatkom za očkovanie. Nie pre tých pár €, čo im zo svojho zaplatíme, stejne to obratom prepijú a štát to má spiatky cez spotrebnú daň. Ale zo zásady, že peniaze hlúpym nepatria.

Nuž, čo sa dá robiť, žijeme v niečom čo sa volá štát a čo nás stále v niečom obmedzuje. Ja by som napríklad rád jazdil po ľavej strane vozovky, lebo takto mi je chladno na ľavé plece. Ale zakázali mi to, potvory. Ešte lepšie by bolo keby som si mohol tlačiť peniaze, ale zakázali aj to.

A posledný príklad.. Taký štát má hranice a obyčajne aj armádu. A predstavte si, že v prípade vojnového stavu by niektorí z nás museli nastúpiť na obranu vlasti a dokonca by pri tom mohli položiť život! Toto si dovolili nám prikázať. Neviem aká je možnosť odmietnuť službu v armáde v takom prípade, ale asi sa niečo nájde. Pochybujem však, že by tak učinilo 100% prípadných brancov.

Pamätám si ešte z komunistických čias, keď pri slávnostnom odovzdávaní zbraní jeden regrút odmietol prevziať samopal zo slovami, že to jeho viera nedovoľuje. Staršina mu ju zavesil okolo krku so slovami „vem si tu stříkačku a plav!“ a nám čo sme boli na rade povedal „my by jsme si to tady měli odsr*t za něho, že jo!“

Kto nechce, nemusí. Ale nie na úkor ostatných. Pandémia je nemoc, celý štát je teraz nemocnica a tam platia svojské pravidlá. Nemôžeš sa len tak potulovať po infekčnom s týmm že je to tvoje právo. Pekne za plot a môžeš leda tak pokrikovať.

Odmietnúť sa zaočkovať sa dá tolerovať leda zo zdravotných dôvodov. Obavy z vedľajších účinkov sa dajú chápať, ale to by sa tu pri čo len troch voľnejšom výklade asi nedalo existovať. Nastupujeme do lietadla ktoré potrebuje viac certifikátov ako samo váž, občas padne zahynú stovky pasažierov. A predsa si sadneme pár hodín čakáme ako to dopadne.

Ja osobne, aj keď nie som žiadny sociológ to chápem tak,že „rozum zdražel, odvaha zlacnela“. Napríkad taký sudca Harab-ean-„rúška si dajte dole!." Skoro národný hrdina. Ešte keby pritom v tričku so štátnym znakom zakričal „Slovenskóóó...“