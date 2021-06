Ťažký život blogera

Ak sa pustíte do diskusii alebo si dokonca založíte vlastný blog asi ani netušíte kde ste sa to naraz ocitli. Je to skutočne ríša snov, čo do šírky aj hĺbky.

Každý si tam píše čo sa mu zachce, diskutuje takmer bez obmedzení (teda vynímajúc prehreškov proti etike, slušnosti aj morálke), pre ktoré existuje inštitút vymazania príspevku resp. zákaz prístupu. V súvislosti s blogom na SME je tu ešte aj spoplatnenie diskusie, ktoré prinieslo dramatický pokles diskusných príspevkov. Teda z drvivej väčšiny príspevkov zbytočných, nekonštruktívnych, urážlivých atď.

Málokto z tých, čo si tu chceli len tak jednoducho do vás či niekoho kopnúť, napľuť či ho uraziť nie je ochotný za to aj zaplatiť. Redakcia SME sa z tých príjmov nezblázni, ale diskusné pole sa vyčistilo takmer na nulu, čo je asi aj miera (ne)užitočnosti väčšiny príspevkov.

Predtým ste sa skôr neskôr v diskusii dozvedeli čo ste to za človeka, aký ste nevzdelaný a mali by ste sa dovzdelať alebo dramaticky zmeniť názory. Dokonca aj zmeniť názor na prírodné zákony, ktoré nás obklopujú, hoci o tých sa medzi priaznivcami Newtona nediskutuje.

Tých pár jedincov ktorí s vami súhlasí sú štatistickou výnimkou okolo nulovej hodnoty.

Administrátori blogov ktorí majú privilégium príspevky mazať alebo zakázať prístup do diskusie poväčšine toto právo aj využijú bez ohľadu na následky. Menej často pre tie etické príčiny, v drvivej väčšine zo subjektívnych príčin.

To je aj môj prípad, keď mi nedávno bol znemožnený prístup na stránku http://forum.mypower.cz/. Stránka sa venuje hlavne malým obnoviteľným zdrojom energie a niektorým obľúbeným témami admina, teda hlavne bitcoinom. Pri tej príležitosti pridávam jeden jeho príspevok:

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7276&p=148863#p148863

„Nezlobte se na me, ale bud jste hluchy, nebo slepy, nebo cist a slyset ani nechcete.

Tohle snad neni mozny co se nam zde sem tam na forum dostanou za lidi a dokonce i projdou místním systémem registrace a aktivace“.

Teda ak to zoberiete rázne, ako admin hore, máte diskusiu pod palcom. Len sa divím, ako „ty lidi prošli...! Skutočne demokratický prístup k diskusii.

Neviem presne prečo zakázal mňa, má to niekoľko rovín. Vraj mu „zasíram prostor“ , moje príspevky jeho stránke nijako „neprospívají!“ a jednoducho som „prudič“. Teda pre neho, nikto iný sa nepridal.

Alebo to bol tento prípad:

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=5531&p=148509#p148330

"Možná je to na Slovensku jinak, ale u nás i jinde v civilizovaném světě je rychloběžnost poměr obvodové rychlosti oběžného kola větrného motoru k rychlosti větru.“

Vecne tam neboli rozpory čo sa týka "rýchlobežnosti". Len som sa ohradil, že tento odstavec je šovinistický tým, že vylučuje Slovensko z rámca civilizovaných krajín odpovede som sa nedočkal (ďalšia dobrá rada do diskusie- na čo nechceš odpovedať, lebo ťa prichytili, tak neodpovedaj!!!. Autora si zakázal, tak sa neobávaj reakcie.)

To „u nás“ znamená asi „Česko i...“ Ja viem že autor tohto výroku to priamo tak nechcel povedať. Ono je to stále prítomné tak nejako vo vzduchu, vo všeobecnom cvzťahu národov historických zemí k inýcm. Užil som si to pri štúdiách v Česku, kde som mal „blbé Slováky“ na tanieri aspoň raz za týždeň!

Teraz sa môžete opýtať, prečo vás zaťažujem práve týmto. Nuž odpoveď je len jedna: Lebo...

Lebo ak chcete začať zarábať na reklame na svojom vlastnom blogu, tak takí ako ja tam nemajú skutočne čo robiť! Načo by tam boli zmienky o tom, aký je admin v skutočnosti nezávislý „rebel“, ktorý si pre to že mu rozvodné závody odmietli pripojiť novostavbu musel postaviť vlastnú fotovoltaickú a teraz je už len kúsok od doby, kedy rozvodným „ukáže prostredník“ ako nezávislý občan?.

Nuž, čo na to „prudič“?

Rozvodné závody pripoja každého, čo má v poriadku papiere, teda stavebné, revíznu správu a čo ja viem čo.

Nezávislý od rozvodnej siete, ak teda chce spotrebovávať energiu v množstve a kvalite príslušnom terajšej dobe nikto nikdy nebude. To by bolo možné tak pri pestovaní paradajok.

Na tej reklame asi môj obľúbený admin nezbohatne. Malé fotovoltaické elektrárne podobne ako malé veterné turbínky sú v industrializovanej spoločnosti na pokraji záujmu a vyplatia sa leda čínskym výrobcom šmejdových výrobkov.