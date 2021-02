Korona a Sulík

Najnovšie sa Sulík hlási za ministra zdravotníctva. Bolo by to smiešne keby to nebolo tragické. V oblasti zdravotníctva je síce rovnaký diletant ako v jadrovej energetike, ale čo sa babrať s drobnými!

Snažiaci sa diletant je horší ako triedny nepriateľ, hovorili komunisti. A hľa, ono to stále žije!

Pripomína mi to bývalého kolegu-muzikanta, ktorý na otázku „Mišo- a na čo ty tam vlastne hráš?“ odpovedal “na čo treba“! Neskoršie sme na vlastné uši zistili, že v tej kapele sedel vzadu a hral priznávky „es ta ta, es ta ta“ , čo som kedysi ako študent hrával aj ja v študentskej kapele. Malo to výhodu že sa dalo kedykoľvek odísť a nikto to nezbadal .

Ale čo keď je to len finta? Čo keď sa chce schovať pred Mochovcami? Pre informáciu najnovší stav Mochovce:

-29.12.2020 -schválené navýšenie peňazí na dostavbu 770 mil. €

-Hrubým odhadom je to okolo10% zo šialene predraženej a už morálne aj technicky zastaranej elektrárne Započítané sú aj ďalšie predraženia.

-To znamená mojej laickej predstavy že tam niekde treba dostavať (vymeniť, doplniť) asi 10% komponentov.

Možno ten tretí blok je už na 99% hotový a treba tam len zaviesť palivo. Nie je známa rozostavanosť 4. bloku, ale ak je celá čiastka určená tam, tak amen Mária. Ďalších 5-10 rokov !!! A to ďalšie predraženie !

Ak na tom 3. Bloku bude treba vyrezať a nahradiť niektoré časti primárneho okruhu.... Alebo ak chýbajú atesty hoci aj od obyčajného betónu, nehovorím o tieniacom betóne ! A čo ak nechýbajú, len nevyhovujú!

A vedel by niekto povedať aký má v tom finančnom a technickom bodreli podiel SE?

Možno si Richard myslí, že akékoľvek (očakávané) zlyhanie (kohokoľvek) v kauze korona vykryje jednoduchšie. Veď korona pominie (zbožné prianie) alebo sa to hodí na vyššiu silu, ale tie Mochovce tu budú donekonečna!!!