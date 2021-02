Korona a Sputnik

Stal sa zázrak- dcéra ma zaregistrovala v Bratislave a už mám v sebe prvú dávku Moderny. Prebehlo to v pohode a bez vedľajších príznakov.

Vyhol som sa aj SPUTNIKU. Nie je všeobecne známe prečo ho Matovič zrazu začal tak vehementne presadzovať a asi to nevie ani on sám. Zaľúbil sa do grafov a jednoduchej matematiky a zjavne sa vyťahuje ako vie počítať z hlavy. A prišiel aj na to ako sa za tie grafy schovávať. Ten posledný graf, kde sa nás snaží presvedčiť že je tu nejaká skupina pravoverných ľudí ktorí by sa dali očkovať len sputnikom (a nikdy inak! ) už zaváňa vysokým stupňom kreativity.

Iste, nejaká skupina rusofilov je presvedčená že to je to najlepšie čo ich môže, okrem ruského vojaka stretnúť A nakoniec máme predsa okolo sebe plno ruských výrobkov ako autá, počítače, mobily a vôbec spotrebný tovar, nehovoriac o lekárňach plných ruských liekov.

Všetci predsa poznáme kvalitu a kultúru výroby z Ruska.

Takže kto chce nech si na SPUTNIK počká. Ale až bude riadne schválený ako aj tie iné. Lebo ak Rusi niečo taja tak vedia prečo. Prestali svoj výrobok testovať po druhej fáze lebo už vedeli, že po tretej by to bolo oveľa horšie.

A tie dva milión dodávok pre začiatok, to je terno. A také sľuby dostali a ostatní záujemcovia, takže už zajtra by bolo treba stovky miliónov. No nič, nevadí, to sa nejako vysvetlí alebo si na to nikto ani nespomenie.

Takže zahrajme sa na prorokov. Na Vianoce tohto roku bude u nás zaočkovaná polovina príslušných ľudí prvou dávkou a tretina aj druhou. Desiatky tisíc aj Sputnikom, väčšina tak že si nič iné nemohla vybrať.

Na Vianoce budú mať Slováci odstávajúce uši od rúšok a vlasy po plecia. K tým vlasom má teraz napadlo, že vzhľadom k tej sprostosti akože by holiči a holičky mohli strihať na ceste do práce takéto vylepšenie.

Postaví si holič-ka stan pred svojou oficínou priamo na ceste, kadiaľ tam prichádza z domova. Tam si natiahne predĺžovačku aj hadicu. Výhodou je keď je tam odtok do kanála. A vybavené! A viem že sa nájde pár takých ktorým to bude prekážať. Ale to obkecáme potom, neskoršie...

To len taký malý príspevok k systému „kade ho hnal tade bežal“, ktorý sa tu praktikuje. Teda nariadi sa hromada príkazov a zákazov a vzápätí sa začnú hľadať výnimky, ktoré to všetko znegujú,

Lebo tu nebojujeme proti korone, ono sa to asi ani moc dobre nedá. Bojujeme prednostne za výrobu automobilov. Tade má vírus diaľnice, to ostatné sú chodníčky.